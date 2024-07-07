В России умер брат советника Зеленского Михаила Подоляка

Живший в России брат Михаила Подоляка, советника главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского, Владимир Подоляк скончался 19 мая на 60-м году жизни. Об этом в социальной сети X (прежде Twitter) сообщает чешский англоязычный ресурс KIU.

На опубликованных в соцсети снимках видно, что на могиле военнослужащего установлена фотография офицера с большим количеством наград. Среди них есть и знак российской военной разведки — Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГРУ).

Фото: социальные сети

Кроме того, к могиле полковника в отставке возложен венок с лентой, на которой имеется надпись «От коллектива ЦПС». Последняя аббревиатура может быть сокращением названия Центра подготовки специалистов ГРУ, замечает KIU.

Помимо этого, офицер на фотографии удостоен награды «Участнику СВО». При этом обстоятельства смерти Владимира Подоляка неизвестны, констатирует KIU.

Михаил Подоляк пока не комментировал информацию о смерти старшего брата. Ранее он подтвердил, что его родственник проживает в Москве, но отверг сообщения о связи брата с Федеральной службой безопасности. До этого уехавший из России бывший вице-премьер РФ Альфред Кох заявил, что брат советника Зеленского — «полковник КГБ, живет в Москве».