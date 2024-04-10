В России удвоен размер выплат за классное руководство и кураторство в малых городах

В России повышен размер ежемесячных выплат классным руководителям в школах, а также кураторам групп в колледжах и техникумах, которые работают в населенных пунктах с менее 100 тыс. жителей. Соответствующие постановления подписал Премьер-министр Михаил Мишустин.

С 1 марта сумма выплат таким специалистам составляет 10 тысяч рублей вместо 5 тысяч.

В пояснительной записке, опубликованной на сайте Правительства, говорится, что решение принято по итогам послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. В 2024 году на увеличение выплат классным руководителям и кураторам предусмотрено порядка 3 млрд рублей из федерального бюджета.