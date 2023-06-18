В России учреждена стипендия имени Камиля Валиева

Правительство учредило стипендию имени академика Камиля Валиева. С нового учебного года ее начнут получать талантливые студенты и аспиранты российских вузов. Об этом говорится в телеграм-канале Кабмина.

Претендовать на стипендию смогут студенты очной формы бакалавриата и специалистета, учащиеся на втором и последующих курсах, студенты любого курса магистратуры, а также аспиранты. Кроме того, получить ее смогут авторы научных публикаций и исследовательских работ в области электронной промышленности, победители и призеры международных или всероссийских олимпиад, участники федерального проекта «Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности».

«Предусмотрено 50 стипендий для студентов по 55 тыс. рублей ежемесячно, 30 стипендий для аспирантов по 75 тыс. рублей ежемесячно», — отмечается в сообщении.

Кандидатов на получение стипендии по итогам конкурсного отбора будет определять Минобрнауки России.

Камиль Валиев (1931–2010) — один из основоположников отечественной научной школы в области микроэлектроники, профессор, научный руководитель Физико-технологического института РАН, академик АН СССР, академик РАН. Уроженец Мамадышского района Татарской АССР.

Фото на анонсе: kpfu.ru