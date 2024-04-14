В России учреждена новая премия в области геодезии

В России учреждена премия имени Феодосия Красовского — ученого, астронома-геодезиста. Получить ее смогут отдельные исследователи или коллективы за разработку инновационного оборудование, успехи в укреплении обороны и безопасности страны. Постановление подписано Премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Премия в области геодезии и картографии будет вручаться раз в пять лет, в первый раз это произойдет в 2026 году. Десять лауреатов получат по 1 млн рублей.

«Награды будут присуждаться за разработку и создание инновационного геодезического оборудования, а также за выдающиеся успехи в укреплении обороны и безопасности страны. Кроме того, премиями будут отмечаться значимые научные, управленческие и педагогические достижения в этой сфере», — говорится в пояснительной записке.

Определит победителей межведомственный совет, организованный при Росреестре.