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Ру Тат
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Официальная хроника
15 сентября 2022  10:46

Мишустин поручил создать новый профессиональный праздник в России

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15 сентября в России будут отмечать День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить необходимые документы для учреждения нового профессионального праздника.

«Закрепить его в календаре распорядился Председатель Правительства Михаил Мишустин», — приводят его слова в пресс-службе Кабмина.

Отмечается, что дата выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1922 году Советом народных комиссаров РСФСР был утвержден декрет «О санитарных органах республики». Работники санитарно-эпидемиологической службы с тех пор считали этот день своим праздником, но официально он не был включен в общероссийский перечень.

 

#праздники #Михаил Мишустин
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