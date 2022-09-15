Мишустин поручил создать новый профессиональный праздник в России

15 сентября в России будут отмечать День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить необходимые документы для учреждения нового профессионального праздника.

«Закрепить его в календаре распорядился Председатель Правительства Михаил Мишустин», — приводят его слова в пресс-службе Кабмина.

Отмечается, что дата выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1922 году Советом народных комиссаров РСФСР был утвержден декрет «О санитарных органах республики». Работники санитарно-эпидемиологической службы с тех пор считали этот день своим праздником, но официально он не был включен в общероссийский перечень.