В России учредили премию за выдающиеся достижения в математике

В России учредили правительственную премию в области математических наук имени А.Н. Колмогорова. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Правительства РФ.

Претендовать на премию могут выдающиеся ученые в области фундаментальной математики, прикладной математики, а также математических проблем информатики, механики и физики. Каждые три года будут выбирать трех лауреатов, каждый из которых получит по 8 млн рублей. Церемония вручения будет приурочена к Дню математика - 1 декабря.

Андрей Николаевич Колмогоров – крупный советский математик, один из создателей современной теории вероятностей. Помимо этого, Колмогоров добился значительных успехов и в других разделах математики, таких как геометрия, топология и классическая механика.