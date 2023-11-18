news_header_top_970_100
Руc Тат
Общество 18 ноября 2023 11:03

В России учредили премию в области транспортной науки и техники имени Образцова

Скопировать ссылку
В России учредили премию в области транспортной науки и техники имени Образцова
Фото: телеграм-канал Правительства РФ

С нового года в России начнут присуждать премии в области транспортной науки и техники имени Владимира Образцова — ученого, теоретика и практика развития транспортных систем. Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина.

Данный шаг призван поддержать отраслевые научные школы и выявить лучшие решения и открытия, которые способствуют повышению скорости и безопасности движения, отметить лучшие примеры строительства транспортной инфраструктуры. Церемония награждения будет приурочена ко Дню работника транспорта (20 ноября).

Всего определены три номинации, в которых будут вручать премии в размере 1 млн рублей:

  • за заслуги в области транспортной науки и образования;
  • вклад в развитие транспорта и транспортного строительства;
  • внедрение инновационных технологических решений в этой сфере.
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100