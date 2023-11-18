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В России учредили премию в области транспортной науки и техники имени Образцова
С нового года в России начнут присуждать премии в области транспортной науки и техники имени Владимира Образцова — ученого, теоретика и практика развития транспортных систем. Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина.
Данный шаг призван поддержать отраслевые научные школы и выявить лучшие решения и открытия, которые способствуют повышению скорости и безопасности движения, отметить лучшие примеры строительства транспортной инфраструктуры. Церемония награждения будет приурочена ко Дню работника транспорта (20 ноября).
Всего определены три номинации, в которых будут вручать премии в размере 1 млн рублей:
- за заслуги в области транспортной науки и образования;
- вклад в развитие транспорта и транспортного строительства;
- внедрение инновационных технологических решений в этой сфере.
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