В России учредили международную Ассоциацию волонтерского движения

В России учреждена международная Ассоциация волонтерского движения, с помощью которой будут организованы добровольческие миссии между государствами. Об этом «Татар-информу» сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«На общероссийском форуме #МЫВМЕСТЕ была учреждена международная Ассоциация волонтерской деятельности. Это очень перспективное направление. В целом Татарстан был широко представлен на форуме, где подводились итоги добровольческой работы», – отметил собеседник агентства.

Предполагается, что прежде всего международная Ассоциация будет заниматься организацией гуманитарных миссий, однако не исключает и иных направлений деятельности.