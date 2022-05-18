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Технологии
18 мая 2022  21:50

В России участились случаи мошенничества с мобильными приложениями банков

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В последнее время в России чаще обнаруживаются мошенничества с фальшивыми онлайн-приложениями банков, сообщают «Известия».

В текущей ситуации многие приложения кредитных организаций блокируются компаниями Apple и Google. Соответственно, на запросы пользователей часто выходят вредоносные программы, которые во многом копируют оригинальные названия и имеют похожие метрики, объяснил изданию специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников.

Помимо этого, магазины приложений стали уделять меньше внимания проверке ПО, публикуемого на площадках. Из-за этого вредоносные программы стали чаще скачиваться и устанавливаться пользователями. При этом многие остаются доступными на протяжении долгого времени, пока не поступит жалоба на них.

«Установка подобного ПО грозит утерей платежной информации и материальными потерями, — подчеркнул эксперт. — В лучшем случае злоумышленники просто украдут ваши деньги со счета в банке. В худшем случае при помощи накопленной информации они будут следить за вами и „обчистят“ все ваши счета путем таргетированной атаки на вас».

#мошенники #мобильные приложения #банки
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