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Здоровье
8 июня 2022  20:28

В России тестируют новую вакцину и лекарство против оспы

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В России тестируют препараты для лечения оспы и новую вакцину от нее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. 

«Сейчас проходит тестирование новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов для лечения», — сказал глава ведомства во время рабочей поездки в Ташкент для участия в совещании министров здравоохранения стран — членов ШОС.

Мурашко подчеркнул, что вызовы, с которыми в последнее время сталкивается мир, например распространение оспы обезьян, должны способствовать более плотному сотрудничеству в вопросах здравоохранения. 

Глава министерства отметил, что Россия будет развивать сотрудничество и придерживаться духа партнерства и взаимопомощи, на котором была основана ШОС. 

Ранее Центр «Вектор» подал в Минздрав РФ заявку на регистрацию вакцины против оспы «Ортопоксвак», которая была разработана на основе ослабленного живого вируса осповакцины для профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций.

#Михаил Мурашко
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