В России тарифы на интернет и телевидение могут вырасти на 10%

В предстоящем 2022 году тарифы на домашний интернет, телевидение и другие услуги проводной связи в России могут вырасти в среднем на 10%. Об этом свидетельствуют данные проведенного агентством TelecomDaily опроса топ-менеджеров крупных компаний связи, пишет газета «Известия».

Согласно исследованию, 78% опрошенных сообщили о готовности поднять в 2022 году тарифы. При этом 48% респондентов допустили увеличение цен на 10% и больше. О вероятном росте тарифов на 3–9% рассказали в 32% компаний.

По словам руководителя TelecomDaily Дениса Кускова, росту цен способствует не только инфляция, но и необходимость исполнять требования так называемого «закона Яровой» о хранении интернет-трафика абонентов и предоставлять бесплатный доступ к социально значимым сетевым ресурсам.

«На рынок давит и рост цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей: ранее он был связан с увеличением курса доллара и евро, а теперь с глобальным дефицитом комплектующих. Из-за пандемии нарушились логистические цепочки, а также периодически останавливаются предприятия по их выпуску <…>», — пояснил собеседник издания.

Впрочем, несмотря на эти факторы, в TelecomDaily ожидают, что тарифы на домашний интернет и ТВ всё равно будут расти медленнее, чем в 2020 и 2021 годах. Тогда они ежегодно увеличивались на 12–15%. В конце 2020-го планировали повысить тарифы более чем на 10%, а впоследствии увеличили их не 48%, а 74% компаний. Сейчас же 20% операторов вообще не планируют увеличения цен, а 2% не исключают их снижения.

Кусков добавил, что продолжающееся увеличение тарифов может привести к оттоку абонентов. К тому же компании уже частично адаптировались к «закону Яровой», росту цен на оборудование и контент, повышению НДС. Появления же новых статей расходов они пока не ожидают, уточнил эксперт.