В России существенно упал спрос на строительство домов в ипотеку

В России фиксируют падение спроса на строительство частных домов. Спрос снизился почти на 25% из-за новых требований по семейной ипотеке, пишут «Известия» со ссылкой на специалистов отрасли.

По словам экспертов, в стране не хватает подрядных организаций, готовых строить индивидуальные дома по новым правилам — с открытием эскроу-счетов. При этом рынок малоэтажного строительства заняли преимущественно небольшие застройщики, которые теперь создают основной объем предложения в данном сегменте.

Спикеры отмечают, что на данный момент спросом среди материалов для строительства пользуются керамзитоблок и керамический кирпич. Причина — большое количество ипотек на строительство домов как собственными силами, так и с привлечением подрядных организаций, оформленных до 1 июля.

В итоге «маленькие» строительные компании оказались не готовы перейти на новые правила кредитования. Как следствие, в России стало труднее найти подрядных организаций, которые соответствуют новым требованиям семейной ипотеки, так как «большие» игроки стройрынка полноценно так и не вышли в сегмент ИЖС.