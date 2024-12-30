В России шубы из натурального меха подорожали почти до 79 тыс. рублей в 2024-м

В России с октября 2023-го по 20 декабря 2024-го цены на шубы из натурального меха подорожали до 78,5 тыс. рублей. Это на 13% выше, чем в прошлом году. Также аналитики зафиксировали падение спроса на эти меховые изделия: число покупок снизилось на 4% по сравнению с 2023 годом. Таковы результаты исследования «Чек индекс».

Отмечается, что за упомянутый период на 11% подорожали и шубы из искусственного меха/эко-меха или до 14,4 тыс. рублей. Однако на искусственные меховые изделия спрос увеличился на 3% по сравнению с 2023-м.

Что касается цен на шапки из натурального меха, то они подорожали на 10% или до 11,8 тыс. рублей. Также на эти головные уборы за год упал спрос на 5%. В свою очередь, шапки из искусственного меха/эко-меха выросли в цене на 9% или до 2,1 тыс рублей. Число покупок таких вещей снизилось на 7% по сравнению с 2023 годом.

«Теплая и слякотная погода в центральной части страны в начале осенне-зимнего сезона, а также ценовой рост привели к небольшому снижению объема покупок меховой продукции. Уменьшение натуральных продаж небольшое, ввиду общего роста потребительских трат граждан. При этом спрос на продукцию из искусственного меха, эко-материалов чуть выше, ввиду трендов на постепенный отказ покупателя от натурального меха, а также на практичность в верхней одежде», – прокомментировали ситуацию аналитики «Чек индекс».

В исследовании также уточняется, что в топе покупок у россиян — шубы из овчины и норки. Реже покупают меховые изделия из лисицы, песца, нутрии, енота.