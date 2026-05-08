В России стартует проект «История семьи – история страны» в преддверии Дня Победы

Накануне 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в России стартует проект «История семьи – история страны», сообщили организаторы. Это рассказ не только о прошлом, но и о личной связи с ним: о дедах и прадедах, сражавшихся за Родину, о родных и близких, которые сегодня защищают страну в зоне специальной военной операции, о памяти, которая живет в каждой семье и передается из поколения в поколение.

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова подчеркнула, что проект дает возможность через личные судьбы, семейную память и живую сопричастность напомнить о том, что подвиг защитников Отечества навсегда остается частью общего национального наследия.

Инициатива реализуется Автономной некоммерческой организацией «Комитет семей воинов Отечества» совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к проекту и разместить на своем рабочем месте персонализированную информационную табличку. Помимо имени и должности, на ней необходимо указать сведения о родном герое – участнике Великой Отечественной войны или специальной военной операции.

Участников просят поделиться фотографией установленной таблички в социальных сетях с хэштегом #ИсторияСемьиИсторияСтраны. Шаблон для изготовления таблички и дополнительную информацию можно получить в штабе Комитета семей воинов Отечества своего региона.

Исполняющий обязанности исполнительного директора ВОД «Волонтеры Победы» Артемий Киселев отметил, что каждый является хранителем истории своей семьи. Размещая на рабочем месте табличку с именем героя, участники делают шаг к тому, чтобы память стала частью повседневности. Пока люди помнят своих героев и рассказывают о них другим, жива связь настоящего с прошлым, добавил он.

За инициативой стоит глубокий смысл: история страны начинается с истории семьи, с памяти о тех, кем гордятся, и с благодарности тем, кто отстоял свободу тогда и защищает ее сегодня. Подробнее о деятельности Комитета семей воинов Отечества и реализации проекта можно узнать на официальном сайте и в официальных сообществах организации.