В России стартует основной период сдачи ЕГЭ

26 мая в России стартует основной период сдачи Единого госэкзамена. Первыми выпускники будут сдавать химию, литературу и географию, рассказывает Рособрнадзор.

Экзаменационные пункты откроются сегодня в 88 субъектах Федерации, а также в ряде зарубежных образовательных учреждений.

В ведомстве напомнили, что основной период ЕГЭ продлится до 1 июля. За это время экзамены сдадут около 700 тыс. участников, из которых 150 тыс. зарегистрированы на сегодняшние три предмета.

Минимальный балл по географии в этом году составит 37, по химии — 36, а по литературе — 32. Результаты первых экзаменов станут известны в срок до 13 июня.

Следующим экзменом в графике для 11-классников станет русский язык. Его они напишут 29 мая.