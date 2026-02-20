news_header_top
Общество 20 февраля 2026 10:54

В России стартует онлайн-марафон ко Дню родного языка

На площадке медиацентра Министерства просвещения РФ сегодня начался всероссийский онлайн-марафон, приуроченный к Международному дню родного языка. Мероприятие стартовало в 10:00 и станет федеральной дискуссионной площадкой для обмена опытом в области сохранения и развития языкового разнообразия страны.

В программе марафона запланированы обсуждения актуальных вопросов поддержки многоязычия и совершенствования преподавания языков народов России. Участники смогут посетить методические мастер-классы и ознакомиться с современными образовательными практиками в этой сфере.

Особое внимание организаторы уделили видеоматериалам всероссийских проектов и акций, посвящённых родным языкам и культурному наследию. Контент подготовлен специалистами Федерального института родных языков.

Марафон также станет платформой для подведения итогов образовательных и культурных инициатив, реализованных в направлении сохранения языков народов России.

