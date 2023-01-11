В России стартует новый сезон «Цифрового ликбеза» для школьников

Безопасное поведение в Сети, цифровая грамотность и многие другие вопросы станут темами нового этапа «Цифрового ликбеза». В интерактивном формате школьников научат отличать фишинговые ссылки, защищать персональные данные и алгоритму действий при столкновении с кибербуллингом.

Проект организован VK и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России. Стать его участником можно, пройдя по ссылке.

«Минцифры России постоянно ведет работу по повышению уровня цифровой грамотности населения нашей страны: к 2024 году этот показатель должен быть доведен до 75%. В рамках нацпрограммы „Цифровая экономика“ уже реализуется множество проектов для усиления цифровых компетенций. Задача родителей, педагогов и государства — научить ребенка безопасному поведению в интернете, научить реагировать на негативные сообщения, и, главное, знать, какие меры предпринять», — отметила директор Департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.