В России стартует эксперимент по переводу студбилетов и зачеток в электронный вид

С 25 апреля в России запустят эксперимент по переводу студенческих билетов и зачетных книжек в электронный вид. Продлится он по 31 декабря 2025 года, следует из сообщения Правительства России.

Участие в пилотном проекте будет добровольным. Эксперимент затронет студентов колледжей и вузов, а также ординаторов и аспирантов. После перевода в электронный вид документы будут опубликованы в личном кабинете на портале «Госуслуги», а также появятся в мобильном приложении в формате QR-кода.

Участники пилотного проекта смогут воспользоваться электронными документами для покупки льготных билетов на поезда и общественный транспорт, для походов в кино, музеи, на концерты и в театры. Также они будут приниматься для пропуска в учебное заведение.

В Правительстве уточнили, что обновление не исключает использования обычных студбилетов и зачеток.