В России стартует эксперимент по цифровому взысканию долгов за ЖКХ

Эксперимент по цифровому информированию граждан и взаимодействию органов власти при взыскании задолженности за коммунальные услуги будет проходить в России с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

В ближайшие 15 рабочих дней Министерству строительства РФ поручено определить регионы, которые примут участие в проекте. Его ключевыми задачами станут повышение осведомленности граждан о наличии долгов за жилищно-коммунальные услуги, снижение нагрузки на мировых судей и ускорение процедур взыскания.

Согласно тексту документа, в проекте примут участие государственная информационная система ЖКХ, автоматизированная система «Правосудие», портал госуслуг и Единая цифровая платформа в социальной сфере. Через цифровые каналы мировые судьи будут получать от ГИС ЖКХ заявления о взыскании долгов, содержащие все необходимые сведения, что позволит отказаться от бумажных запросов к различным ведомствам.

Параллельно должники будут получать уведомления в личном кабинете на портале госуслуг о наличии задолженности и мерах, предпринимаемых взыскателями и судебными органами. Участие граждан и организаций в эксперименте останется добровольным.