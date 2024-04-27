В России стартует акция «Летопись сердец», посвященная детскими книгам и фильмам о войне

С 1 по 15 мая в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» состоится всероссийская ежегодная патриотическая акция «Летопись сердец». В этом году она посвящена детским книгами и фильмам, рассказывающим о Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

На портале «Культурадляшкольников.РФ» и на официальной странице проекта в социальной сети «ВКонтакте» будут опубликованы рекомендуемые для просмотра и прочтения учащимися кинофильмы, рассказы и стихотворения о Великой Отечественной.

У школьников будет возможность написать отзыв на любое из понравившихся произведений, передав полученные при его восприятии впечатления.

По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных литераторов и кинематографистов, отберет 50 наиболее интересных работ, созданных детьми. Они будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Акция нацелена на воспитание гражданственности и патриотизма у детей на примере героев литературных произведений и кинофильмов о Великой Отечественной войне. Проект «Культура для школьников» реализуют федеральные Министерство культуры и Министерство просвещения вместе с Центром культурных стратегий и проектного управления (Роскультпроектом) и Российским фондом культуры.