В России стартует акция для школьников к 105-летию композитора Григория Пономаренко

С 15 апреля по 20 мая 2026 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет всероссийская акция «А где мне взять такую песню», посвященная творчеству Народного артиста СССР, композитора Григория Пономаренко. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Акция направлена на сохранение и популяризацию национального музыкального наследия России, а также на приобщение молодого поколения к богатой культуре и искусству страны.

«Музыка Григория Федоровича Пономаренко – это живая история России, рассказанная на языке творчества. Акция станет для школьников не просто просветительским событием, а настоящим открытием: знакомство с наследием выдающегося советского композитора-песенника подарит юному поколению возможность услышать душу России, почувствовать связь времен и осознать себя частью нашей великой культуры. Я думаю, что мелодии Григория Пономаренко найдут отклик в каждом юном сердце», – отметила статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева.

«Мы благодарны Министерству культуры Российской Федерации за поддержку нашего предложения о проведении в рамках культурно-образовательного проекта "Культура для школьников" акции, посвященной 105-летию со дня рождения выдающегося отечественного композитора, Народного артиста СССР Григория Федоровича Пономаренко. Для Григория Федоровича Кубань стала вторым домом, а он сам стал одним из самых значимых музыкальных символов нашего края. Сегодня именем композитора названы улицы краевой столицы, Краснодарская филармония и детские школы искусств городов и станиц края, его произведения ежегодно звучат в программах крупнейших концертов, конкурсов и фестивалей искусств в исполнении детей, молодежи, профессиональных и самодеятельных артистов. Мы благодарны будущим участникам акции и их наставникам за то, что благодаря их исполнительскому искусству память о Григории Федоровиче Пономаренко и его прославленных песнях будет жить и дальше», – сказала министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Школьники со всей России смогут принять участие в творческом соревновании и проявить свои таланты в следующих номинациях:

«Голос души»

«Музыкальный обозреватель»

«Хореография»

«Инструментальное творчество»

Для участия в акции школьникам необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций и оставить свою заявку на участие с 15 апреля по 20 мая на портале «Культурадляшкольников.РФ».

По итогам акции экспертная комиссия выберет 100 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Проект реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.