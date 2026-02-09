news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 9 февраля 2026 22:33

В России стартует конкурс на получение грантов «Студенческий стартап»

Читайте нас в
Телеграм

Минобрнауки объявило о начале 7-й очереди конкурса «Студенческий стартап». Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что конкурс уже 5-й год поддерживает студенческие стартапы по всей России. За это время участниками стали около 30 тыс. человек, более 7 тыс. студентов смогли реализовать свои проекты. В этом году гранты по 1 млн рублей получат более 2,2 тыс. студентов.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков подчеркнул, что проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» охватывает 452 университета и почти 1 млн участников. Он отметил, что развитие предпринимательских навыков у молодежи важно для достижения технологического лидерства страны.

К участию приглашаются студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, включая иностранных студентов. Победители должны зарегистрировать юридическое лицо, подготовить бизнес-план и запустить сайт стартапа.

Конкурс проходит в рамках федерального проекта «Технологии» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и Десятилетия науки и технологий.

Конкурсные проекты должны соответствовать следующим направлениям:

  • цифровые технологии;
  • медицина и технологии здоровьесбережения;
  • химические технологии и новые материалы;
  • новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
  • биотехнологии;
  • ресурсосберегающая энергетика;
  • креативные индустрии.

Отмечается, что приоритет получат проекты, соответствующие нацпроектам технологического лидерства.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 18 марта 2026 года на сайте.

#стартап #конкурс
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Участники СВО стали льготной категорией: кому в Татарстане бесплатно ставят зубной протез

Участники СВО стали льготной категорией: кому в Татарстане бесплатно ставят зубной протез

9 февраля 2026
Рынок «сдулся», но не рухнул: что происходит с ипотекой в Татарстане

Рынок «сдулся», но не рухнул: что происходит с ипотекой в Татарстане

9 февраля 2026