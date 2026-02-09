В России стартует конкурс на получение грантов «Студенческий стартап»
Минобрнауки объявило о начале 7-й очереди конкурса «Студенческий стартап». Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что конкурс уже 5-й год поддерживает студенческие стартапы по всей России. За это время участниками стали около 30 тыс. человек, более 7 тыс. студентов смогли реализовать свои проекты. В этом году гранты по 1 млн рублей получат более 2,2 тыс. студентов.
Глава Минобрнауки Валерий Фальков подчеркнул, что проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» охватывает 452 университета и почти 1 млн участников. Он отметил, что развитие предпринимательских навыков у молодежи важно для достижения технологического лидерства страны.
К участию приглашаются студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, включая иностранных студентов. Победители должны зарегистрировать юридическое лицо, подготовить бизнес-план и запустить сайт стартапа.
Конкурс проходит в рамках федерального проекта «Технологии» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и Десятилетия науки и технологий.
Конкурсные проекты должны соответствовать следующим направлениям:
- цифровые технологии;
- медицина и технологии здоровьесбережения;
- химические технологии и новые материалы;
- новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
- биотехнологии;
- ресурсосберегающая энергетика;
- креативные индустрии.
Отмечается, что приоритет получат проекты, соответствующие нацпроектам технологического лидерства.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 18 марта 2026 года на сайте.