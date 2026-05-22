Общество 22 мая 2026 13:12

В России стартовали продажи лимитированной LADA Niva Travel с кожаным салоном

Фото: lada.ru

В России стартовали продажи ограниченной серии внедорожника LADA Niva Travel. АВТОВАЗ выпустил всего тысячу таких автомобилей, сообщили в компании.

Главной особенностью лимитированной серии стал салон с отделкой из натуральной кожи российского производства. Также заявлены гипоаллергенность, устойчивость к истиранию и воздействию моющих средств и горюче-смазочных материалов.

Производитель уделил внимание и дизайну интерьера: на передних креслах используется перфорированная кожа, на спинках нанесено тиснение с названием модели.

Кроме того, автомобиль получил LED-оптику, 17-дюймовые литые диски, кондиционер, мультимедийную систему с навигацией, камеру заднего вида и парктроник. В базовый набор также входят обогрев сидений и ветрового стекла.

#автоваз #лада #нива #отечественные машины
