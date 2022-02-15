В России стартовали испытания назальной вакцины для профилактики Covid-19

В Москве начались клинические испытания назального препарата «Генериум» для профилактики коронавирусной инфекции. В общей сложности участниками исследования станут 660 добровольцев: 400 — в городе, остальные — в 11 центрах в регионах, сообщает пресс-служба мэра столицы.

«Эта вакцина идентична по составу действующих веществ „Спутнику V“, предназначенному для внутримышечного введения. Ранее на базе наших поликлиник стартовало исследование назальной вакцины НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи», — отмечается в сообщении.

Помимо Москвы, работа ведется в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске и Ярославле.