В России стартовала образовательная программа «Академия КСВО РФ» для команд НКО

С первых чисел февраля 2026 года стартовал проект Комитета семей воинов Отечества «Академия КСВО РФ» – образовательная программа для региональных команд некоммерческих организаций и волонтерских групп, оказывающих поддержку участникам специальной военной операции и членам их семей.

Организатором проекта выступает АНО «Комитет семей воинов Отечества». Партнером проекта является АНО «Таврида.Арт».

В результате отбора в очном обучении примут участие 50 сильнейших команд НКО и волонтерских групп регионального уровня. Команда будет состоять из руководителя проектной группы, медиаволонтера и волонтера по проектной деятельности. Каждый член команды пройдет свое обучение у федеральных экспертов по профильному направлению:

Высшая школа руководителей;

Медиа;

Социальное проектирование.

Проект направлен на поиск, развитие и обучение проектных команд, работающих в сфере социальной, культурной и медийной поддержки участников СВО, а также на повышение профессиональных компетенций в управлении, проектной деятельности и медиасопровождении проектов.

В рамках Академии КСВО отобранные команды пройдут очные образовательные модули, получат практические знания в сфере управления, проектной деятельности и медиакоммуникаций, а также разработают и защитят собственные проекты, направленные на помощь участникам СВО и их семьям и интеграцию демобилизованных военнослужащих в гражданское общество. В результате обучения каждая команда доработает и защитит свой собственный проект, направленный на помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

Обучение пройдет с 30 марта по 3 апреля в Академии «Меганом» (г. Судак, Республика Крым).

Эксперты КСВО будут сопровождать проекты участников до конца октября 2026 года.

К участию приглашаются команды из трех человек. Регистрация осуществляется однократно через официальный сайт организатора проекта и продлится до 23 февраля 2026 года.

Каждая команда подает заявку с описанием опыта команды и собственного проекта, который планирует реализовать или масштабировать до конца 2026 года.

Экспертный совет Проекта оценивает заявки по следующим критериям: адресность и обоснованность решения проблемы проекта, проработанность проектной идеи, презентация проекта и другие.

По итогам рейтинга отбора команд определяются участники образовательной программы, а также формируется «лист ожидания» на случай отказа команд, прошедших отбор, от участия в обучении.

Подробные условия участия и требования к командам размещены на официальном сайте организатора проекта в разделе «Академия КСВО».

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.