В России стартовала национальная премия «Человек труда»

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При поддержке «Единой России» стартовала национальная премия «Человек труда». Прием заявок начался 15 июля и продлится вплоть до 15 августа. Реализацией инициативы занимаются партпроект «Выбирай своё» и Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты, сообщает пресс-службы регионального отделения партии.

«Экономический прорыв невозможен без системной работы с кадрами. Повысить вовлеченность молодежи в рабочие профессии, вернуть уважение к реальному труду «у станка» – один из вызовов нашего времени и приоритетная задача «Единой России». Цель премии «Человек труда» – сформировать новый стандарт ценности рабочих профессий», – заметил секретарь Генсовета «ЕР» Владимир Якушев.

«Мы отметим лучших, поддержим наставников и трудовые династии. Важно, чтобы труд рабочего, инженера, агрария стал синонимом личного успеха и залогом технологического суверенитета страны», – добавил он.

Руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России» в Татарстане Камиль Садриев убежден, что сегодня крайне важно держать фокус внимания именно на трудящейся молодежи, так как это ключевой ресурс развития региона. По его мнению, молодые специалисты – основа формирующегося среднего класса, наиболее гибкая и восприимчивая к изменениям аудитория, готовая не только адаптироваться к вызовам времени, но и становиться активными проводниками перемен.

Именно поэтому премия «Человек труда», инициированная партией «Единая Россия», является значимым и актуальным событием, пояснил общественник.

«В Татарстане большое количество образовательных организаций, воспитывающих достойные кадры для предприятий. Это обширная академическая база, формирующая достойные конкурентоспособные кадры. Помимо инфраструктуры предприятий, важно создавать молодежи предприятий условия для личностного роста и реализации потенциала. С такой целью вот уже два года проходит форум «Рабочая молодежь и общественные инициативы – 2025», организованный Штабом общественной поддержки «Единой России» в Татарстане и затрагивающий все волнующие молодежь темы», – сказал Садриев.

Подать заявки на национальную премию «Человек труда» можно по шести номинациям:

– «Технологический лидер» – для кандидатов, внедривших инновационные технологии, повысивших эффективность производства, разработавших новые продукты и решения;

– «Лучший наставник» – для кандидатов, внесших значительный вклад в профессиональное становление молодых специалистов, передавших опыт и знания, способствовавших развитию кадрового потенциала;

– «Молодой специалист» – для кандидатов, относящихся к категории молодых работников (от 18 до 35 лет), достигших значительных успехов в профессиональной деятельности, проявивших инициативность и стремление к профессиональному росту;

– «Семейные трудовые династии» – для представителей семей, где минимум три поколения становились представителями одной профессии, а также для семей, где общий трудовой стаж всех членов которых в одной профессии или на одном предприятии составляет не менее 50 лет;

– «Совет ветеранов» – для кандидатов, которые являются руководителями или представителями организаций заслуженных работников предприятий, внесших большой вклад в сохранение трудовых традиций и сбережение накопленного опыта;

– «Трудовое патриотическое воспитание» – для кандидатов, которые являются руководителями или представителями организации, имеющей многолетний успешный опыт трудового патриотического воспитания молодежи, взрастивших граждан, для которых любовь к Отечеству проявляется не только в словах, но и в реальных поступках: в желании и потребности трудиться ради общественного блага, бережно относиться к национальным богатствам, вносить личный вклад в развитие страны.

Награждение победителей регионального этапа премии «Человек труда» состоится 27 августа на XII Международном форуме технологического развития «Технопром-2025».