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Ру Тат
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29 апреля 2021  15:40

В России стартовала акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»

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Благотворительный фонд «Память поколений» вновь запускает всероссийскую акцию благодарности и помощи ветеранам Великой Отечественной войны «Красная гвоздика». С 27 апреля по 22 июня жители России могут купить специальный значок, средства с продажи которого пойдут пойдут на оказание медицинской помощи ветеранам.

Купить значок можно будет в 75 регионах страны. В его распространении примут участие активисты из ВОД «Волонтеры Победы» и участники добровольческого движения «серебряное» волонтерство программы «Молоды душой». 

Волонтеров со специальными боксами можно встретить на улицах крупнейших российских городов. С прошлого года значок можно приобрести на площадках известных маркетплейсов с удобной доставкой. Также они представлены в отделениях Почты России и партнерских сетевых магазинах (Авоська, Лента, Окей, Комус, Твой Дом и др.). 

К поддержке «Красной гвоздики» вновь присоединятся футболисты ЦСКА в рамках памятного матча Российской Премьер-Лиги, приуроченного ко Дню Победы. Матч начнется с минуты молчания, а игроки выйдут на поле с символикой акции. 

Благотворительный фонд «Память поколений» помогает ветеранам в лечении, обеспечении их слуховыми аппаратами, креслами-колясками, лекарственными препаратами и современными высокотехнологичными протезами. Также фонд помогает госпиталям для ветеранов в разных уголках России уникальным дорогостоящим медицинским оборудованием. 

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