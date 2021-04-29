В России стартовала акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»

Благотворительный фонд «Память поколений» вновь запускает всероссийскую акцию благодарности и помощи ветеранам Великой Отечественной войны «Красная гвоздика». С 27 апреля по 22 июня жители России могут купить специальный значок, средства с продажи которого пойдут пойдут на оказание медицинской помощи ветеранам.

Купить значок можно будет в 75 регионах страны. В его распространении примут участие активисты из ВОД «Волонтеры Победы» и участники добровольческого движения «серебряное» волонтерство программы «Молоды душой».

Волонтеров со специальными боксами можно встретить на улицах крупнейших российских городов. С прошлого года значок можно приобрести на площадках известных маркетплейсов с удобной доставкой. Также они представлены в отделениях Почты России и партнерских сетевых магазинах (Авоська, Лента, Окей, Комус, Твой Дом и др.).

К поддержке «Красной гвоздики» вновь присоединятся футболисты ЦСКА в рамках памятного матча Российской Премьер-Лиги, приуроченного ко Дню Победы. Матч начнется с минуты молчания, а игроки выйдут на поле с символикой акции.

Благотворительный фонд «Память поколений» помогает ветеранам в лечении, обеспечении их слуховыми аппаратами, креслами-колясками, лекарственными препаратами и современными высокотехнологичными протезами. Также фонд помогает госпиталям для ветеранов в разных уголках России уникальным дорогостоящим медицинским оборудованием.