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Общество 7 апреля 2025 19:52

В России стартовала акция «Монетная неделя»

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В России вновь стартовала акция «Монетная неделя», в рамках которой жители могут обменять накопившиеся монеты на купюры или зачислить их на банковский счет. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Обменять монеты можно в отделениях банков и в более чем 34 тыс. торговых точках – без комиссии. Акция пройдет с 7 по 19 апреля.

В этом году количество участников увеличилось в пять раз. Присоединилось около 4 тысяч банковских отделений. В 2024 году акция проводилась дважды. За это время в оборот вернули 75 миллионов монет на общую сумму 320 миллионов рублей. Общий вес собранной мелочи составил 336 тонн – это более пяти вагонов поезда.

#деньги #всероссийская акция #центробанк
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