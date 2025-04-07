В России стартовала акция «Монетная неделя»

В России вновь стартовала акция «Монетная неделя», в рамках которой жители могут обменять накопившиеся монеты на купюры или зачислить их на банковский счет. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Обменять монеты можно в отделениях банков и в более чем 34 тыс. торговых точках – без комиссии. Акция пройдет с 7 по 19 апреля.

В этом году количество участников увеличилось в пять раз. Присоединилось около 4 тысяч банковских отделений. В 2024 году акция проводилась дважды. За это время в оборот вернули 75 миллионов монет на общую сумму 320 миллионов рублей. Общий вес собранной мелочи составил 336 тонн – это более пяти вагонов поезда.