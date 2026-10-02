В России стартовал прием заявок на премию «Голос истории»

В России начался прием заявок на II Всероссийскую премию «Голос истории», направленную на развитие исторического просвещения молодежи. К участию приглашают школьников, студентов, педагогов, авторские коллективы и организации, сообщает Минпросвещения РФ.

Премия призвана отметить эффективные методики преподавания истории, поддержать новые образовательные подходы и привлечь детей и подростков к изучению и сохранению исторического наследия России. Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ.

В 2026 году число номинаций увеличили до 14. Особое внимание уделят инициативам, которые реализуются в малых городах и сельской местности. Подать заявку могут граждане России старше 12 лет, юридические лица и авторские коллективы. В номинации «Лучший зарубежный проект об истории России» также могут участвовать представители иностранных государств.

Работы оценит экспертный совет, в который вошли историки, педагоги, специалисты по работе с детьми и молодежью в сфере патриотического воспитания, общественные деятели и представители молодежных сообществ.

Лауреаты получат призы и поддержку организаторов и партнеров. Также для них предусмотрена деловая и культурная программа в Москве, включая участие в церемонии награждения и встречи с государственными деятелями и историками.

Заявки принимаются до 1 ноября на официальном сайте премии. Имена победителей объявят на торжественной церемонии в конце ноября 2026 года.

Организатором выступает АНО «Герои Отечества». Среди партнеров – Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Роспатриотцентр и федеральные музеи.

В 2025 году в премии участвовали 1 975 человек из 84 регионов России и шести зарубежных стран. Церемония награждения прошла в ноябре в Третьяковской галерее.