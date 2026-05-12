В России стартовал прием проектов на премию GIA 2026

В России стартовал прием заявок на участие в премии GIA 2026, направленной на поддержку корпоративных инноваций и развитие технологического лидерства. Подать заявку можно до 7 августа на официальном сайте проекта.

Премия GIA запущена платформой по развитию корпоративных инноваций GenerationS в 2023 году и ежегодно проходит при поддержке и участии Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, АНО «Национальные приоритеты» и Корпорации МСП. Мероприятие соответствует целям и задачам национальных проектов технологического лидерства.

С 2026 года премия трансформировалась в практический инструмент для бизнеса: корпорации получат не только статус, но и доступ к федеральной экосистеме технологических партнеров и регионам с высоким инновационным потенциалом.

«Премия GIA 2026 – не просто признание лучших, а полноценная экосистема долгосрочной кооперации. В рамках новой модели сотрудничества корпорации интегрируют готовые инновационные решения под собственные технологические задачи; технологические стартапы (МТК) обретают первых крупных заказчиков и возможность выхода на промышленные масштабы; а регионы – уникальный инструмент для оценки эффективности работы своей инновационной инфраструктуры», – отметила директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова.

Она подчеркнула, что ключевая задача премии в этом году – сформировать коммуникацию между участниками всей экосистемы для совместной генерации знаний, создания технологий и их внедрения в корпорации и регионы.

«Только объединение усилий всех участников на одной площадке позволит реализовать поставленные задачи по технологическому лидерству в соответствии с национальными целями, которые ставит государство», – добавила Петрова.

В 2026 году для бизнеса предусмотрены три основные номинации:

«Внутренняя инновация года» оценивает реальный экономический или технологический эффект от R&D-разработки, внедренной внутри компании – снижение себестоимости, рост производительности, импортозамещение, новая продуктовая линейка;

«Инноватор года» – индивидуальная награда для руководителя инновационного подразделения или внутреннего предпринимателя, который запустил пилот с внешним технологическим партнером и добился их масштабирования;

«Коллаборация года» присуждается совместному проекту корпорации и стартапа, вуза или научной организации, доведенному до серийного внедрения или тиражирования.

В рамках Премии GIA введены также новые номинации:

Номинация «Лучшая инновационная экосистема» оценивает технопарки и особые экономические зоны с инновационным контуром – наличие лабораторий, инжиниринговых центров, программ акселерации;

Совместные номинации с МФТИ «Лучший стартап ПУТП» и «Кузница технологических кадров» определят лучшие вузы и лучшие студенческие проекты страны, кто уже имеет опыт создания решения под конкретные бизнес-задачи и готов их пилотировать на базе ведущих корпораций.

Победители получат федеральное признание со стороны Минэкономразвития России и Минобрнауки России, которое официально подтвердит статус компаний-победителей как технологических лидеров страны.

Таким образом, премия выступает в роли главной площадки для реализации технологического лидерства России. Это место, где корпорации, стартапы, вузы и регионы не просто демонстрируют свои достижения, а формируют основу для суверенного развития страны – от научной идеи до промышленного внедрения.