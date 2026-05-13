В России стартовал отборочный этап Национального чемпионата «Абилимпикс»

Отборочный этап Национального чемпионата «Абилимпикс» стартовал в России. В нем примут участие 104 победителя регионального чемпионата в Республике Татарстан. Соревнования пройдут с 13 мая по 5 июня, сообщает АНО «Центр развития профессиональных компетенций».

Федеральные округи Российской Федерации были разделены Национальным центром «Абилимпикс» на пары, и победители региональных чемпионатов из субъектов РФ, входящих в эти пары округов, соревновались между собой.

Представители Республики Татарстан примут участие в отборочном этапе между Уральским и Приволжским федеральными округами на 32 площадках в 5 субъектах Российской Федерации (Республика Башкортостан, Свердловская область, Оренбургская область, Чувашская республика, Самарская область).

Отборочные соревнования между Уральским и Приволжским федеральными округами пройдут по 46 национальным компетенциям в 10 направлениях – культура и искусство, сфера образования, IT технологии, промышленные профессии, медицинские профессии, декоративно-прикладное искусство, сфера услуг и сервис, экономика и правление, строительство, общественное питание.

«Движение "Абилимпикс" развивается в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Его соревнования способствуют реализации потенциала каждого человека, что соответствует национальной цели, поставленной нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным», – подчеркнул заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.