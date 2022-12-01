В России стартовал онлайн-зачет по финансовой грамотности

Сегодня стартовал Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. Пройти его можно до 15 декабря этого года, сообщает пресс-служба Отделения – Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.

Участники ответят на вопросы о вкладах, кредитах и платежных картах, других финансовых продуктах и услугах, а также о том, как распознать мошеннические схемы. Решать задания можно самостоятельно или же собрать семейную команду.

«В прошлом году Республика Татарстан стала лидером по общему числу участников онлайн-зачета. Всего к нему подключились более 36 тыс. татарстанцев и показали хороший уровень финансовых знаний. Призываю жителей республики и в этом году проверить свои знания о финансах и получить индивидуальные рекомендации», – отметил управляющий Нацбанком Татарстана Марат Шарифуллин.

В этом году зачет дополнен также вопросами для младших школьников. Они смогут узнать, как формируется семейный бюджет, как разумно совершать покупки в магазине и многое другое. Каждый участник по итогам зачета получит именной сертификат от организаторов — Банка России и Агентства стратегических инициатив.