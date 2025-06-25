В России стартовал конкурс на создание университетских стартап-студий — заявочная кампания продлится до 23 июля. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале Правительства России.

Сеть университетских стартап-студий – один из инструментов «Платформы университетского технологического предпринимательства», которая входит в федпроект «Технологии» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В числе задач студий – серийный запуск бизнесов, в основе которых лежат новейшие научные российские разработки, и внедрение в вузах проактивной модели студенческого технологического предпринимательства.

На сегодняшний день в стране уже работает 21 стартап-студия, за три года в них было запущено более 370 стартапов, а объем привлечённых инвестиций превысил 4 млрд рублей.

Стартапы создаются в 12 технологических направлениях, лидерами среди которых стали IT и искусственный интеллект, приборостроение, биотехнологии, химия и медицина. Ряд решений, разработанных в стенах вузов, уже успешно вышли на рынок.

В 2025 году планируется открыть ещё шесть студий, а к 2030 году расширить сеть до 50 университетских стартап-студий.

«Важным элементом новой модели высшего образования является созданная нами система подготовки технологических предпринимателей – это студенты, которые поверх основного профессионального образования получают глубокие знания в техпреде», – подчеркнул глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Ознакомиться с конкурсной документацией можно на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.