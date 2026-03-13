В России стартовал фотоконкурс «Женщина-фермер: Лица Земли»

В России стартовал международный фотоконкурс «Женщина-фермер: Лица Земли» – масштабный проект, призванный запечатлеть и показать миру истинных героинь современности: женщин, чьими руками создается будущее сельского хозяйства.

Конкурс учрежден РОО «Интернациональный Союз Женщин» и проводится при техническом содействии Отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Российской Федерацией, а также при поддержке Минсельхоза РФ.

Напомним, 2026 год объявлен Организацией Объединенных Наций Международным годом женщин-фермеров. Успехи, запечатленные на снимках конкурса, могут стать наглядным примером для потенциальных участников федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Истории женщин, успешно сочетающих традиционные методы ведения сельского хозяйства с современными технологиями, демонстрируют реальные возможности для карьерного роста и самореализации в агропромышленном комплексе.

Конкурс проводится по номинациям «Портрет на земле», «Труд как искусство», «Дары земли», «Традиции и современность» и «Семейная ферма».

К участию приглашаются профессиональные фотографы, фотографы-любители и сами женщины-фермеры, которые могут выступить как в роли авторов, так и в роли героинь снимков. Прием заявок продлится до 25 сентября 2026 года.

Подать заявку, ознакомиться с полными условиями конкурса и Положением можно на официальном сайте.