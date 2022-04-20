В России станет бесплатной поставка газа к Вечным огням и Огням памяти

Госдума приняла в третьем чтении закон о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Нововведение позволит обеспечить бесперебойную работу Вечных огней, находящихся на воинских захоронениях, и мемориалах вне захоронений, которые включены в реестр Минобороны России.

«Документ был разработан в связи с высокой социальной значимостью сохранения исторических традиций и бережного к ним отношения и необходимостью формирования у подрастающего поколения традиционных духовно-нравственных ориентиров», – говорится в сообщении.

Закон вступит в силу со дня публикации и позволит упростить механизм обеспечения Вечных огней и Огней памяти бесплатным газом.

Напомним, что данную инициативу поддержал Президент России Владимир Путин. Он поручил Правительству и «Газпрому» реализовать ее в срок до 1 мая.