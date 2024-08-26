В России стали дольше продаваться дорогие б/у авто

В России в июле 2024-го бюджетные б/у машины стали продаваться быстрее, но модели подороже стали «уходить» менее стремительно. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли.

По словам аналитиков, с начала лета стал увеличиваться средний срок продажи поддержанных авто, однако единого тренда среди разных ценовых категорий нет. В июле средний срок продажи вырос на два дня, или до 38 дней.

Отмечается, что машины стоимостью 300-700 тыс. рублей продаются за 32 дня, а машины в ценовом диапазоне 700 тыс. - 1,5 млн рублей ищут нового владельца 40 дней (на 1 день дольше, чем в июне).

Дольше всего «висят» на площадках объявления о продаже машин ценой от 1,5 млн рублей и дороже. Они «уходят» за 44 дня (на 5 дней дольше, чем в июне).