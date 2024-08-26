Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В России стали дольше продаваться дорогие б/у авто
В России в июле 2024-го бюджетные б/у машины стали продаваться быстрее, но модели подороже стали «уходить» менее стремительно. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли.
По словам аналитиков, с начала лета стал увеличиваться средний срок продажи поддержанных авто, однако единого тренда среди разных ценовых категорий нет. В июле средний срок продажи вырос на два дня, или до 38 дней.
Отмечается, что машины стоимостью 300-700 тыс. рублей продаются за 32 дня, а машины в ценовом диапазоне 700 тыс. - 1,5 млн рублей ищут нового владельца 40 дней (на 1 день дольше, чем в июне).
Дольше всего «висят» на площадках объявления о продаже машин ценой от 1,5 млн рублей и дороже. Они «уходят» за 44 дня (на 5 дней дольше, чем в июне).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»