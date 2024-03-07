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В России стали больше производить вин и водки - рассказываем почему
На российских алкогольных предприятиях за два месяца 2024 года на 5,5% увеличилось производство водки. Совокупный объем произведенного крепкого напитка составил 10,3 млн декалитров (дал), пишет «Интерфакс».
Выросло на 31,2% и производство вин в России. За вышеупомянутый период произвели 4,444 млн дал виноградного напитка. Производство игристых (шампанских) вин выросло на 25,6% или до 2 млн дал, ликерных – до 242,6 тыс. дал (+40%).
Одновременно с этим в стране снизилось производство коньяка. Данного вида алкоголя произвели 1,1 млн дал (-5,4%). При этом в целом спиртных напитков с крепостью 9+ градусов выработано 15,37 млн дал (+7% за год).
Меньше стали производить и слабого алкоголя. Произведенный объем таких напитков - 2,76 млн дал (-5,7%).
Всего алкогольная отрасль за два месяца выпустила 26,863 млн дал спиртосодержащей и алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 12,7% больше, чем в прошлом году.
Увеличение производства связано с тем, что в последнее время в России практикуют активное замещение импортного алкоголя на российский. Такое объяснение предоставили в Росалкогольтабакконтроле, подчеркнув, что такая тенденция продолжится.
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