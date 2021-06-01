В России стала обязательной маркировка мороженого и сыра

В России с сегодняшнего дня стала обязательной маркировка сыра и мороженого. По информации оператора Центра развития перспективных технологий, около 85% производителей мороженого и 100% производителей сыра успешно прошли регистрацию своей продукции в системе «Честный знак».

«Мы готовимся к запуску системы, видим, что большинство производителей уже подключились и наладили все процессы», — рассказал замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Он отметил, что все участники рынка уже проинформированы, что переносов сроков маркировки молочной продукции не будет.

Как рассказал заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов, компании заказали более миллиарда кодов.

«Готовность к маркировке подтвердили интеграторы и типографии. 57 из них на сегодняшний день готовы», — добавил Юсупов. По его словам, система эффективно работает и справляется с высокой нагрузкой.

1 сентября начнется цифровая маркировка товаров сроком годности более 40 дней, а с 1 декабря — продуктов со сроком годности менее 40 дней.

Единую систему маркировки и учета молочной продукции планируется внедрить до 2024 года.