В России средняя цена водки в феврале 2026 года достигла 948,5 рубля за литр

В феврале 2026 года средняя розничная цена литра водки в России составила 948,5 рубля. Это на 16% выше, чем годом ранее, и на 2,4% превышает уровень января, подсчитали в Росстате. Среди всех категорий алкоголя водка подорожала сильнее остальных, пишет «Ъ».

Пиво прибавило в цене почти 15%, креплёное вино – 12,6%, коньяк – 10%. Основные причины роста – повышение акцизов и минимальной розничной цены. С начала года акциз на крепкий алкоголь вырос на 11,4%, до 824 рублей за литр спирта. Минимальная цена бутылки водки 0,5 литра подскочила на 17%, до 409 рублей. К этому добавилось удорожание логистики, сырья и упаковки, которое эксперты оценивают в 3–7% за год.

Нагрузка сильнее всего ударила по дешёвому сегменту. Разница между экономом и премиумом почти стёрлась, и покупатели всё чаще переходят на более дорогие марки. В 2025 году доля премиальной водки на рынке выросла, а экономсегмент сжался с 39,5% до 36,1%.