В России спрос на генераторы в сентябре 2024-го вырос на 20%

В сентябре 2024-го в России вырос спрос на генераторы. Он увеличился на 20% по сравнению с тем же периодом 2023 года, пишет «Лента.ру» со ссылкой на экспертов отрасли.

Согласно статистике аналитиков, популярность бензиновых генераторов у граждан России выросла на 27% за год. Наибольший спрос на эти устройства зафиксировали в Челябинске (вырос в 2 раза), Санкт-Петербурге (+72%), Волгограде (+60%) и Перми (+54%). Тем временем востребованность инверторных моделей у россиян увеличилась на 35%. Сильнее всего спрос вырос среди пермяков (+133%), жителей Воронежа (+129%). Продажи дизельных генераторов в стране за последние 12 месяцев выросли на 61%.

Как рассказали эксперты, спрос снизился только на газовые установки (-43%).