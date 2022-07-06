В России спрос на антидепрессанты вырос на 66%

Спрос на антидепрессанты в России в 2022 году вырос на 66%. Это следует из данных Центра развития перспективных технологий, сообщает ТАСС.

«В первом полугодии 2022 года спрос на антидепрессанты в России увеличился на 66% в количественном выражении и составил порядка 6 млн единиц против 3,6 годом ранее», — отмечается в сообщении.

Самым большим спросом у россиян пользуются такие препараты, как сертралин (+113%), флуоксетин (+90%) и эсциталопрам (+79%).

Больше всего за последний год антидепрессанты приобретали в Москве (1,3 тыс. упаковок на 10 тыс. человек), Санкт-Петербурге (1,2 тыс.), а также в Московской (1,1 тыс.), Калужской (988) и Ростовской (975) областях.

Наименьшей популярностью такие препараты пользуются в Ненецком автономном округе, а также в республиках Чечня и Тыва.