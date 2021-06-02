В России создают систему распознавания кораблей из космоса

Российская компания разработала систему, которая будет распознавать суда из космоса. Соответствующий патент получила компания «Барл», передает ТАСС.

Для работы системы требуется космический аппарат, наземный комплекс управления, комплекс приема и обработки изображений. Она сможет не только выявлять суда на море, но также распознавать типы поверхностей и определять возраст.

Для мониторинга и распознавания объектов предполагается использовать нейросети. Это позволит «получать в масштабе времени, близком к реальному, продукты с тематической обработкой». Кроме возраста льда система сможет выявлять суда с отключенным передатчиком сигналов системы AIS.

Космическая система может включать несколько космических аппаратов. Предполагается, что они будут оснащены радиолокатором, оптико-электронными камерами среднего разрешения видимого и инфракрасного диапазонов частот, приемником сигналов автоматической идентификации судов AIS, аппаратурой передачи информации.

