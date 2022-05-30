В России создан первый национальный экологический фонд по аналогии с WWF



С 3 июня в России начнет работу первый национальный фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас», созданный по модели Всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF). Об этом сообщили в пресс-службе российской организации, передает РИА Новости.

«Создан первый экологический фонд, который станет единым центром для всех существующих в России проектов в области экологии. Фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас» объединит всех неравнодушных к природе — от каждого жителя нашей страны до общественных или коммерческих организаций», — говорится в заявлении новой структуры.

Официальный старт работе фонда в преддверии Дня эколога объявят на музыкальном экофестивале «Куча», который пройдет 3 июня в городе Люберцы. Полный состав попечительского совета фонда сформируют в ближайшее время. Отмечается, что в него планируют войти председатель Комитета Государственной Думы по вопросам экологии Дмитрий Кобылкин и глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

В пресс-службе фонда уточнили, что основной деятельностью организации станет взаимодействие в законотворческих инициативах в области экологии, а также разработка научно-технологических проектов, поддержка общественных организаций и экологическое просвещение населения РФ.