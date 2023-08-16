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В России создали вакцину от полиомиелита на основе мертвого вируса
В России создали вакцину от полиомиелита с инактивированным, то есть мертвым, вирусом. Ее разрабатывали с 2017 года, сообщает Правительственный информпортал «Объясняем.РФ».
Напомним, полиомиелит — редкая, но опасная болезнь, которая поражает спинной мозг и может вызвать паралич. Единственный способ предотвратить болезнь — вакцинация. Она проводится в шесть этапов, причем первые два — это уколы препарата с мертвым возбудителем. До сих пор его закупали за границей, потому что в России делали вакцину с живым вирусом.
Сотрудники Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П.Чумакова РАН впервые создали вакцину с инактивированным, то есть мертвым, вирусом. Она называется «Полиоваксин» и уже прошла все клинические исследования и регистрацию в Минздраве.
Производство вакцины начнется скоро. Как указано в сообщении, до конца года в России будет более 1,9 млн доз.
Стоит отметить, что вакцинация от полиомиелита включена в Национальный календарь прививок. Если вас не вакцинировали в детском возрасте, вы все равно можете сделать прививку. Взрослым положены три дозы: первая — в любое время, вторая — через один-два месяца, третья — через полгода-год.
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