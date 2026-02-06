В России создали вакцину от гриппа, которую легко адаптировать под любой штамм

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН создали новую вакцину, которую можно быстро обновлять в разгар эпидемического сезона, если появится новый штамм вируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу института Владимира Коваля.

По его словам, сейчас вакцины от гриппа делают на основе прогноза ВОЗ, но если штамм изменится в ходе сезона, подстроиться под него уже не получается. Новая технология на основе мРНК решает эту проблему, позволяя создать обновленный вариант всего за пару недель.

Помимо того, что вакцины на основе мРНК - помогают бороться с инфекционными заболеваниями, они также рассматриваются как перспективное средство лечения онкологии, аллергий и других патологий.