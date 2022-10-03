В России создали чат-бот, который ответит на все вопросы о мобилизации

На портале «Объясняем.рф» запустили чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в него также добавили раздел о частичной мобилизации. Все вопросы, которые пользователь задает чат-боту, отправляются напрямую в Минобороны РФ, после чего ответы быстро добавляются в чат-бот.

«Помощник Объясняем.рф» может рассказать о перечне законных оснований для освобождения от призыва при частичной мобилизации, о перечне категорий здоровья, с которыми граждане подлежат мобилизации, а также о порядке вручения и получения повестки.

Кроме того, бот предоставит различную справочную информацию. В случае неправомерной мобилизации человеку нужно обращаться на горячую линию службы «122». Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

Чат-бот работает в Telegram, Viber и Вконтакте.