В России создали бронебойный щит, выдерживающий очередь из крупнокалиберного пулемета

В интересах российских силовых структур создан щит из композитной брони, способный выдержать очередь из крупнокалиберного 12,7-миллиметрового пулемета, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора предприятия-разработчика данного изделия «Армоком» Олега Фаустова.

«Если говорить непосредственно о самих щитах, сегодня мы ведем довольно интересные разработки по данной тематике», – отметил Фаустов и рассказал о разработке переносного щита. «Это было техническое требование заказчика, которое мы доказали на практике – наше изделие действительно не пробивается», – добавил он.

Весит щит порядка 35-36 килограмм, для его переноски предусмотрена специальная подвеска, которая крепится на плечи, рассказал руководитель компании-разработчика. По его словам, боец-щитовик в будущем может оснащаться экзоскелетом для разгрузки.