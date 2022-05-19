В России создается единая национальная система оценки стандартов продукции халяль

В России началось создание единой национальной системы оценки продукции на соответствие стандартам халяль. Об этом на XIII международном экономическом саммите «KazanSummit 2022» сообщил министр экономического развития страны Максим Решетников.

«Наши компании успешно поставляют халяльную продукцию в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Оман и Египет. Видим перспективы в продвижении в юго-восточную азию, Ближний Восток и Африку. Для этого сейчас создаем единую национальную систему оценки продукции на соответствие стандартам халяль», – сказал он.

По словам министра, Россия остается надежным поставщиком по экспорту товаров в страны исламского мира. «В прошлом году несмотря на снижение поставок продовольствия на международном рынке Россия стала крупнейшим экспортером зерна. Мы отгрузили 30 млн тонн в сто стран мира. Больше всего в Турцию, Египет, страны Южной Азии. Мы остаемся надежным поставщиком и в нынешних условиях. Для дальнейшего наращивания сотрудничества предлагаем рассмотреть возможности по созданию продуктовых хабов в ОАЭ и Саудовской Аравии, Малайзии и Сингапуре», – сообщил Решетников.