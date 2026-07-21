В России создадут профобъединение участников рынка цифровых валют

Профессиональное объединение участников российского рынка цифровых валют планируют сформировать до 1 сентября 2026 года при поддержке Ассоциации банков России (АБР). Об этом со ссылкой на пресс-службу ассоциации сообщает ТАСС.

«Сразу после создания ассоциации будет запущена процедура ее преобразования в саморегулируемое объединение», – отметили в пресс-службе.

По словам руководителя экспертного центра АБР по цифровым финансовым активам и цифровым валютам Ольги Гончаровой, основой для новой структуры станут наработки центра.

«В основу работы профобъединения, а затем и СРО лягут многолетние наработки экспертного центра Ассоциации банков России по цифровым финансовым активам и цифровым валютам, который в том числе выступал ключевой площадкой для проработки нового отраслевого регулирования», – сказала она.

Гончарова добавила, что экспертный центр продолжает взаимодействовать с регулятором по вопросам, связанным с технологическими решениями и комплаенсом, информационной безопасностью, обменом данными по Travel Rule и стейблкойнами.

После преобразования объединения в СРО участники рынка планируют выработать общие профессиональные стандарты и правила работы. Кроме того, структура станет площадкой для формирования консолидированной позиции отрасли и подготовки предложений по совершенствованию регулирования с учетом развития рынка и появления новых продуктов и сервисов.