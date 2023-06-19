В России создадут правила использования глушилок для дронов

Минцифры начнет работать над созданием правил использования глушилок для дронов. Для этого уже создана рабочая группа при Госкомиссии по радиочастотам, сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Причиной разработки регламента стало стихийное использование беспилотников. В то же время неверно установленные блокираторы способны создать помехи для мобильной связи и интернета, в том числе WiFi, а также охранных и других систем.

«Если все повсеместно будут использовать эти глушилки, проблема станет серьезной. Подавляющее большинство этих изделий не соответствуют стандартам, потому что нелегально делаются компаниями из Китая или РФ. Как только их начинают самостоятельно закупать и использовать, это мешает работе всех остальных устройств. Это надо регулировать», — отметил один из источников издания.